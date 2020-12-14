BIGor написав: Правила Трібеки працюють, а ще ж прийдуть на КРЖН частина з 90 млрд. Євро від Євросоюза.

Щось нагадує опис ситуації з тим, як пухли від надлишку коштів міста впродовж наближення до них фронту, і як заради "освоєння" коштів прискореними темпами здійснювалась розбудова і благоустрій. Звісно ж, всі при цьому розуміли, що все це буде, так чи інакше, втрачене. А волонтери на потреби підрозділів збирають по 50 гривень в цей же час.З цими сертифікатами теж дуже смердюча історія, бо гроші дають, хоч і небагато, переважно тим, в кого всеж-таки щось є. Дають на відбудову жителям Бучі-Ірпеня, дають постраждалим від ракетних атак в містах на підконтрольній території... І в той же час сотні тисяч людей з Маріуполя, Бахмута та й навіть окупованих без руйнувань Бердянська чи Мелітополя -- не отримують нічого. Немає, бач, можливості обстежити руйнування. Отут я взагалі не розумію, а якщо немає руйнувань, і житло там десь в Каховці неушкоджене, то цьому мешканцю, що виїхав на підконтрольну територію (та ще й не може з неї поїхати нікуди) жити десь зовсім не треба?Скільки це ще може продовжуватись в такому режимі?