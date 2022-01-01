RaifHelp написав:Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями. Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням. Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Це так само, як я доєднався до вашого банку аби відкрити кредитку. Для початку запропонували відкрити дебетку, але на вході попросили фінансові документи ок5, два тижні мурижили, кілька скарг і відкрили дебетову (дибілізм). Потім ще самі на свій розсуд відкрили атб-не гівно, і після скарги закрили. Кожен місяць пхають кредитну пропозицію і після заповнення ніфіга звісно не дають. І цей дебілізм триває уже рік. Феєричні довбограї
idealstorm Добрий день. Розуміємо, що процес відкриття рахунку та подальша взаємодія могли викликати у Вас розчарування через тривалість розгляду та додаткові запити. Водночас оформлення продуктів в Райфі здійснюється відповідно до встановлених правил, внутрішніх процедур Банку та чинного законодавства. Рішення приймаються індивідуально, з урахуванням внутрішніх критеріїв та аналізу наданої інформації, тому інколи вони можуть відрізнятися від очікувань клієнта. Щодо кредитних пропозицій, вони формуються автоматично для клієнтів Райфу та залежать від рівня офіційного доходу, кредитного навантаження та кредитної історії. Переглянути наявні офери можна в застосунку в меню "Кредити". Якщо бажаєте, щоб ми детально розібрали саме Ваш випадок і надали конкретні роз’яснення, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення або через офіційні канали підтримки - будемо раді допомогти. З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp написав:Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями. Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням. Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А можна десь побачити детальну інструкцію (можливо, Ви розпишете тут?), як правильно рефералу все зробити, щоб отримати кешбек?
Искатель Добрий день. Щоб Ваш друг міг взяти участь у реферальній програмі, важливо, щоб він відповідав кільком базовим умовам: був старше 18 років, мав ІПН, не був публічною особою та не користувався послугами Райфу протягом останнього року (тобто або взагалі не мав підписаної Публічної угоди, або вона була закрита щонайменше рік тому). Далі все досить просто. Потрібно перейти за реферальним посиланням і пройти реєстрацію в MyRaif без перерв, у межах одного процесу. Після цього слід відкрити рахунок і активувати картку - і винагорода буде нарахована автоматично. Також є додатковий бонус: якщо здійснити оплату карткою на суму від 100 грн до 17 травня включно, кожен отримає ще +200 грн кешбеку після завершення акції. Більше деталей можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/uk/aem/mgm.html#a ... 5a2a1b4f97 З повагою і турботою, фахівець Оксана.