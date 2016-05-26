RaifHelp написав:ukr0014959 Добрий день! Ліміти згідно з Меморандумом: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 встановлюються виключно на перекази фізичним особам. Платежі на користь юридичних осіб не підпадають під його дію. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А чи підпадають під цей ліміт перекази на свої (тобто між однаковими ІПН) рахунки в інших банках?
RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння? Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).