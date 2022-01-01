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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2026 06:49
Hotab написав: adeges написав:
Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб
За кордоном мабуть найрозумніше це платити картою євровою, якщо покупки в зоні євро або і просто в Європі. Це дає гнучкість курсу (поповнювати її коли євро просідає, як сьогодні) , да і курс конвертації карток чомусь завжди гірший ніж звичайний валютообмін в додатку. Ну і дійсно, все частіше це не Райф для цих цілей, коли ВЖЕ там. Квиток , букінг (що дає опцію туристичного страхування) - так, але далі в бік карту.
Різниця курсів - це унікальна фіча Райфу. У всіх інших - жодної різниці. Я і так задовго фактично щомісяця субсидіював Райф на 500+ грн, іноді майже 1000
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Додано: Чет 18 чер, 2026 08:44
adeges написав:
Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб
Ну, Моно з ПУМБом не набагато кращі в плані купівлі за кордоном. Альянс. наприклад, зараз краще виглядає. Рада світить все гарно, але поки не тестував
А так, дійсно, якщо там не разово, то є сенс думати про карту в євро, якщо в Європі. І ловити гарний курс обміну
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