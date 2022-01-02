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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:23

  посетитель написав:
  melkh написав:
  diagnostika написав:lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали

І не тільки мобілізували, він захворів на запалення легенів і помер, шкода хлопця, земля пухом, хороший був канал.


Данунафиг...откуда инфо?


З цього ж таки каналу і багатьох інших, де писали про це друзі і збирали гроші на картку мами
nickvp
 
Повідомлень: 566
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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  #<1 ... 181182183184
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