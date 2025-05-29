RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 09:27

Ощадбанк поражает!
Клиент банка рассказывал. Пробует получить деньги, а банкомат вроде работает, но не выдает. Обращается клиент в поддержку. После проверки отвечают, что у банкомата какая-то неисправность, попробуйте снять в другом банкомате. А на вопрос клиента, когда этот банкомат починят, выдают следующее: мол, вы хотите оставить заявку на ремонт банкомата?
Офигеть! Чтоб банкомат починили, клиент должен оставить заявку? А сами - не? Стоит банкомат частично нерабочий, а Ощаду всё равно?
P.S. Чат оборвался, клиент заявку на ремонт не оставил. На следующий день банкомат всё так же деньги не выдал. Интересно, его так и не починят, пока кто-нибудь заявку не напишет?
candidat
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08

Подскажите, кто знает - как на ощадовскую Е-пидтримку зачисляются купоны и погашения военных ОВГЗ купленных через Дию - всё нормально заходит, вовремя
от ІСЮ например?
asti
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:13

asti нормально заходить, біля 18ої
KVV
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 29.11.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:14

  KVV написав:asti нормально заходить, біля 18ої
Файно дякую! Зняття/переказ без комісій?
asti
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:09

  asti написав:Зняття/переказ без комісій?

я поповнюю свою дебетку, а звідти або каса 100к/день або п2п 20-50к/місяць.
по єпідтримці мабуть те саме.
KVV
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 29.11.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.