Напад росії і білорусі на Україну
тему
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:17
Успіх написав: Shaman написав:
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом
- це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
Бінго!!!
Отож!!!
Не вистачає Шаманів, Песікотів, Будівельників(і далі по списку) - на фронті!!!
Тож, завтра біжіть всі в тцк!!!
Успіх, я вже майже втратив надію достукатися до твого розуму - є до чого?
але треба лупати цю скалу...
тому - в тебе претензії чомусь до людей, які мають відстрочки, броні або там приймають участь в питанні оборони через волонтерство. ти як й передбачалось, в тилу не те що не замінив, ти напевне майже не приймаєш ніякої участі - хоча волонтерити міг би...
але ні явних бігунців, які втекли за кордон, не називаєш сцикунами, ані тих, хто за хабарі отримав липові інвалідності/догляди. й явних провокаторів, які просто насаджують проросійські ІПСО - ти про них нічого не кажеш, ще й підтримуєш. ти взагалі розумієш, що зрив мобілізації - це все на користь Раші?
тому в тебе лише особисті образи та претензії. й як тебе не чіпає, жоден з тих, кого ти намагаєшся направити до армії твою посаду мийщика снарядів не займуть - бо кожен займається своєю справою...
спробуй зайнятися підвищенням власного рівня - час в тебе є. й я вірю це можливо для кожного - потрібне лише бажання
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:20
Hotab написав:_hunter
А себе - слабо?
А тебе?
А я - в окопы никого не гоню, в отлиичии от
А так, казалось бы - личным примером! Да задорным криком "Ура! За Родину!" — вот бы народ проникся...
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:20
detroytred написав:
Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.
І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.
То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Не розбивай на мікрокавалки
Розглядай спочатку в цілому..
1 Конкуренція-це ЗАВЖДИ перемога ОДНОГО і програш ІНШОГО...., але при цьому середній результат першого і другого -можуть бути вишим ніж це б відбувалось без конкуренції... тому СУСПІЛЬСТВО перемагає від конкуренції , навіть якщо хтось в цій боротьбі програє...
Тобто ще раз
Конкуренція НЕ ЗАБИРАЄ результати праці в одного і не передає її іншому....
2 Наявність складнішої системи охорони покращує збереження обєкту під цією системою
Наявність простішої - має меншу ймовірність збереження...
Але відсутність систем охорони - збільшує ймовірність крадіжки що одного що іншого... і таким чином власники обєктів програють конкурентну боротьбу злодіям...
3 Таким чином є якби два рівні конкуренції
Головний
Конкуренція у використанні систем захисту йде не між тими хто їх використовує - а між власник обєкту-злодій який хоче вкрасти....
Другорядний
- між виробниками систем охорони ( за створення найкращого співвідношення ціна/безпека
Третьорядний
між споживачами цих ситем , де в кожного споживача є своя градація аргументів(для когось головне ціна, для когось ціна не має значення і головне безпека)
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:21
Shaman
є до чого?
Нема там до чого
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:21
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я
А точно есть? Там что-то под 18 лярдов дыра...
хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:21
Hotab написав:
Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий.
Категорически не согласен. Я, например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
И троллят тут только некоторые, как детсаде "сам дурак".
А, вот если модераторы будут использовать правила форума, он может стать информативным и вполне нормальным.
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:22
_hunter
А я - в окопы никого не гоню, в отлиичии от
«В отлічіі від» кого? Я доляреку відповідаю на його ж пропозиції.
А ти мені з чого предʼявляєш щось?
«Позахищай з моє», потім будеш тут бігунець щось патякати))
например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
Ну тут 99% топіків якраз серйозні і там Флуд нещадно рубається. Але саме в оцій темі помірно дозволено «відриватись».
Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати.
Інша справа що я погоджусь з вами, що коли починається про «члени, анал», «смоктати», то це вже чи зона, чи ПТУ. Тут у нас є кілька рецидивістів, поки що їх терплять. Але ви теж можете поцікавитись у відповідній гілці, доколє?
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:22
Shaman написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
до тебе тільки питання боротьби на інформаційному фронті?) Влада не самоусунулась.
Вона іде шляхом найменшого спротиву. Набрала лохів з 22 року? Служіть довічно.
Кому не нравиться той втік в Сзч.
Сзч ловлять без особого ентузіазму. Бусифікують тож рівно стільки щоб фронт остаточно не посипався. А не стільки щоб зробити офіційну демобілізацію.
В вопди тільки одна проблема - як найдовше залишатись при кориті. Ні договарюватись, ні перемагати в війні задачі нема.
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:23
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
А себе - слабо?
А тебе?
А я - в окопы никого не гоню, в отлиичии от
А так, казалось бы - личным примером! Да задорным криком "Ура! За Родину!" — вот бы народ проникся...
хто гонить? наведи приклад. не можеш - то стули пельку... бо вже втомив безпідставними накидами.
й друге - війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити? чи ти як та сова, яку недавно намагався цитувати... пусті розмови
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:24
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати.
...
історики майбутнього все поголовно идиоты?
не походіть на ху_нтера - кажіть ясніше.
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно.
Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело.
И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.
