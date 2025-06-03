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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:32
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
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