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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:32
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
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sens
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:13
sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
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Setta
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:49
Setta написав: sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18115
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
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Відповісти
на тему