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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:32
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
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sens
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:13
sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
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Setta
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:49
Setta написав: sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?
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sens
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Додано: Чет 05 чер, 2025 09:03
sens написав: Setta написав: sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?
Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.
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vadymbanker
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:08
vadymbanker написав: sens написав:
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
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sens
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:09
vadymbanker написав:
ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
только касса или банкомат[/quote] банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]
Якщо в наявності лише Мій рахунок?
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sens
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:20
Мий рахунок - это приговор, бессмысленный и беспОщадный. С него только наличкой.
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Кащей
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Додано: Чет 05 чер, 2025 18:52
sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?
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angra
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 09:50
У кого есть тут є-підтримка Ощада?
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vadymbanker
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