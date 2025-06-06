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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:32

Є підтримка

З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:13

  sens написав:З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?


только касса или банкомат
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:49

  Setta написав:
  sens написав:З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?


только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:03

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Setta написав:
  sens написав:З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?


только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?
Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:08

  vadymbanker написав:
  sens написав:З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?


только касса или банкомат
банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]

Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:09

  vadymbanker написав:ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?


только касса или банкомат[/quote] банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]

Якщо в наявності лише Мій рахунок?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:20

Re: Ощадбанк

Мий рахунок - это приговор, бессмысленный и беспОщадный. С него только наличкой.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:52

  sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв


є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 09:50

Re: Ощадбанк

У кого есть тут є-підтримка Ощада?
vadymbanker
 
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  #<1 ... 99100101102
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