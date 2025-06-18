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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 17:21

  KVV написав:vadymbanker є. політ нормальний.

А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 чер, 2025 11:02

Re: Ощадбанк

KVV написав:vadymbanker є. політ нормальний.
Декілька днів з вівторка не зміг відкрити є-підтримку. Дуже довго зʼясував чому, підняв менеджмент Київа, виявилось помилка в відкритті продукта. Зараз відкрив.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 чер, 2025 11:14

  Amethyst написав:А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?

гашу Море 100к, кидаю на МК 100к. потім повторюю 8)
ну або кинути на МК і в касі по 100к/день
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 05:55

  KVV написав:
  Amethyst написав:А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?

гашу Море 100к, кидаю на МК 100к. потім повторюю 8)
ну або кинути на МК і в касі по 100к/день

Онлайн безкоштовно лише через Дія , офлайн безкоштовно - це переказ на Моя картка і далі банкомат чи каса ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 10:32

  sens написав:Онлайн безкоштовно лише через Дія , офлайн безкоштовно - це переказ на Моя картка і далі банкомат чи каса ?

так. + ІСУ.
банкомат 20/50к на місяць.
каса 100к/день.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 06:39

  angra написав:
  sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв


є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?

Проблема в комісії при переказі з уні на кдв
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 08:15

Re: Ощадбанк

1finanсier написав:
  angra написав:
  sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв


є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?

Проблема в комісії при переказі з уні на кдв
Макс. ₴50
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:14

Re: Ощадбанк

А де на сайті тарифи на картку є-Підтримка? У якому пакеті взагалі вона обслуговується?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:33

  Ferlakur написав:А де на сайті тарифи на картку є-Підтримка? У якому пакеті взагалі вона обслуговується?


https://www.oschadbank.ua/cards/dla-viplat
Тарифний пакет "Мій рахунок"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:41

Ferlakur Мій рахунок , наступна закладка після More в файлі з тарифами
KVV
 
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