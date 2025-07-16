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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:15
Re: Ощадбанк
хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?
Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:59
Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:04
Додано: Сер 16 лип, 2025 07:22
А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?
Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.
Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.
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