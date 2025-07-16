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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:15
хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?
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24589
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:59
24589 написав:
хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?
Я ставив 5млн. Подзвонять, спитають, скажу планую продавати нерухомість.
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alibob
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:04
24589 написав:
хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?
дзвонять тільки якщо перевищити вказані обсяги і то задля поновлення анкети. поставте собі із запасом.
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KVV
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Додано: Сер 16 лип, 2025 07:22
А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?
Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.
Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.
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Feh14
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:52
Feh14 написав:
А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?
Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.
Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.
Лаана, почитаю за вас то ДКБО
розділ ХХІІ. п.1.18.7 Грейс-період:4) У випадку отримання за Платіжною карткою кредитних коштів готівкою та/або переказу коштів з Карткового рахунку на будь-який інший рахунок процентна ставка за користування Кредитом/комісійна винагорода за обслуговування Кредиту, визначена для Грейс-періоду, не застосовується..
Тобто поза грейсом (під 3.9% в міс), але таки і без коміс можна зняти кредитні з Моря.
Оті "..
" в кінці сам ощАд поставив. Отакої
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:11
Amethyst написав:
Лаана, почитаю за вас то ДКБО
розділ ХХІІ. п.1.18.7 Грейс-період:4) У випадку отримання за Платіжною карткою кредитних коштів готівкою та/або переказу коштів з Карткового рахунку на будь-який інший рахунок процентна ставка за користування Кредитом/комісійна винагорода за обслуговування Кредиту, визначена для Грейс-періоду, не застосовується..
Тобто поза грейсом (під 3.9% в міс), але таки і без коміс можна зняти кредитні з Моря.
Оті "..
" в кінці сам ощАд поставив. Отакої
Дякую. Читать тарифы и условия у самого Ощада это что то с чем то, у меня нервы больные и я не могу, извините.
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Feh14
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