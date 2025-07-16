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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:15

Re: Ощадбанк

хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:59

  24589 написав:хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?

Я ставив 5млн. Подзвонять, спитають, скажу планую продавати нерухомість.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:04

  24589 написав:хтось ставив у них в анкеті великі обсяги (100-250к варіант), не дзвонять не питають шо за гроші?

дзвонять тільки якщо перевищити вказані обсяги і то задля поновлення анкети. поставте собі із запасом.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 07:22

А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?
Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.
Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:52

  Feh14 написав:А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?
Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.
Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.

Лаана, почитаю за вас то ДКБО :)

розділ ХХІІ. п.1.18.7 Грейс-період:
4) У випадку отримання за Платіжною карткою кредитних коштів готівкою та/або переказу коштів з Карткового рахунку на будь-який інший рахунок процентна ставка за користування Кредитом/комісійна винагорода за обслуговування Кредиту, визначена для Грейс-періоду, не застосовується..
Тобто поза грейсом (під 3.9% в міс), але таки і без коміс можна зняти кредитні з Моря.
Оті ".." в кінці сам ощАд поставив. Отакої 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:11

  Amethyst написав:Лаана, почитаю за вас то ДКБО :)

розділ ХХІІ. п.1.18.7 Грейс-період:
4) У випадку отримання за Платіжною карткою кредитних коштів готівкою та/або переказу коштів з Карткового рахунку на будь-який інший рахунок процентна ставка за користування Кредитом/комісійна винагорода за обслуговування Кредиту, визначена для Грейс-періоду, не застосовується..
Тобто поза грейсом (під 3.9% в міс), але таки і без коміс можна зняти кредитні з Моря.
Оті ".." в кінці сам ощАд поставив. Отакої 8)

Дякую. Читать тарифы и условия у самого Ощада это что то с чем то, у меня нервы больные и я не могу, извините.
Feh14
 
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