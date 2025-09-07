RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:51

Залишились ще безкоштовні р2р з Моя карта. Був ліміт,наче, 20к.
novichok
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 20:33

novichok Так
valya
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:36

Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
acsir
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:14

  acsir написав:Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.
Amethyst
