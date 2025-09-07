|
Ощадбанк
Додано: Пон 25 сер, 2025 19:51
Залишились ще безкоштовні р2р з Моя карта. Був ліміт,наче, 20к.
novichok
Додано: Пон 25 сер, 2025 20:33
novichok Так
valya
Додано: Нед 07 вер, 2025 12:36
Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
acsir
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:14
acsir написав:
Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.
Amethyst
