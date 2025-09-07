|
Додано: Пон 25 сер, 2025 19:51
Залишились ще безкоштовні р2р з Моя карта. Був ліміт,наче, 20к.
novichok
Повідомлень: 3650
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 314 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 20:33
novichok Так
valya
Повідомлень: 1895
З нами з: 31.10.12
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 128 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 12:36
Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
acsir
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 79 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:14
acsir написав:
Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6670
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1323 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:21
Amethyst написав:
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.
Дякую. Дісно, можна ж двічі не ходити.
acsir
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 79 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:02
А можна і щось (дрібязок, наприклад) - залишити на поточній картці І десь раз на півроку-ДОроку докладати/знімати якийсь бакс.
Тим самим Ви збережете існуючу карту, яку банк Вам відкрив під Ваш депозит і яку (на її умовах обслуговування) інакше і не відкрити. Я сам теж через депозит відкривав свої поточні (жовті) картки (не памятаю вже назву пакету) і поки банк остаточно не ввів мобільний ощад замість он-лайн банкінгу -- вирішив притримати їх.
І якщо знімати - ТО рекомендую саме замовляти, щоб касу забезпечили готівкою для видачі Вам (інакше в касі може НЕ виявитися суми, потрібної для виплати Вам, тим більше синіми та дрібними).
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Нед 07 вер, 2025 19:08, всього редагувалось 2 разів.
Миша-клиент
Повідомлень: 843
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 101 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:06
Миша-клиент
Мені ощад доларову карту (фізичну) відкрив просто під відкритий в додатку доларовий рахунок , куди я купляв валюту. Без депо. Правда вигемороіли мене з їхніми привʼязками до прописки/відділень/областей. Та все ж..
Hotab
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2486 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 21:42
acsir написав:
Дісно, можна ж двічі не ходити.
Це навряд. На день можна зняти не більше 100к грн в еквіваленті. "До 5к" зелені тягне на "від двох" походів.
klug
Повідомлень: 8906
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1255 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:38
Усім дякую за увагу. Картку закрию. Валютні рахунки є у Сенсі і Приваті. Ощад трапився випадково, не по своїй волі, і крім геморою з приводу дріб'язкових проблем, ніякої користі з нього не отримав.
acsir
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 79 раз.
