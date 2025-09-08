RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:51

Залишились ще безкоштовні р2р з Моя карта. Був ліміт,наче, 20к.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 20:33

novichok Так
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 31.10.12
Подякував: 665 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:36

Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:14

  acsir написав:Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:21

  Amethyst написав:Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.

Дякую. Дісно, можна ж двічі не ходити.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:02

  Amethyst написав:
  acsir написав:Доброго усім.
Через тиждень закінчується валютний депозит. Сума невелика - до п'яти тисяч вічнозелених. Є валютна "Моя картка", на яку і впадуть кошти. Як краще і простіше зняти, щоб обнулити карту і попрощатись з найкращим банком? Я так розумію, без каси не обійтись, щоб докупити до круглої суми?
Докупити онлайн, з точністю до центу.
Замовити за +2 дн через сапорт, краще у великому від-ні.
Зняти з пластику через касу.


А можна і щось (дрібязок, наприклад) - залишити на поточній картці І десь раз на півроку-ДОроку докладати/знімати якийсь бакс.
Тим самим Ви збережете існуючу карту, яку банк Вам відкрив під Ваш депозит і яку (на її умовах обслуговування) інакше і не відкрити. Я сам теж через депозит відкривав свої поточні (жовті) картки (не памятаю вже назву пакету) і поки банк остаточно не ввів мобільний ощад замість он-лайн банкінгу -- вирішив притримати їх.

І якщо знімати - ТО рекомендую саме замовляти, щоб касу забезпечили готівкою для видачі Вам (інакше в касі може НЕ виявитися суми, потрібної для виплати Вам, тим більше синіми та дрібними).
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 07 вер, 2025 19:08, всього редагувалось 2 разів.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 843
З нами з: 02.11.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:06

Миша-клиент
Мені ощад доларову карту (фізичну) відкрив просто під відкритий в додатку доларовий рахунок , куди я купляв валюту. Без депо. Правда вигемороіли мене з їхніми привʼязками до прописки/відділень/областей. Та все ж..
Hotab
 
Повідомлень: 16172
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:42

  acsir написав:Дісно, можна ж двічі не ходити.

Це навряд. На день можна зняти не більше 100к грн в еквіваленті. "До 5к" зелені тягне на "від двох" походів.
klug
 
Повідомлень: 8906
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:38

Усім дякую за увагу. Картку закрию. Валютні рахунки є у Сенсі і Приваті. Ощад трапився випадково, не по своїй волі, і крім геморою з приводу дріб'язкових проблем, ніякої користі з нього не отримав.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 514
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:23

  klug написав:
  acsir написав:Дісно, можна ж двічі не ходити.

Це навряд. На день можна зняти не більше 100к грн в еквіваленті. "До 5к" зелені тягне на "від двох" походів.
якщо у їхньому проштампованому заплямованому прискіпливо копирсатися - це на тиждень-другий
flysoulfly
 
Повідомлень: 5986
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2287)
08.09.2025 12:45
Ринок ОВДП (9624)
08.09.2025 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron