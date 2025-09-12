RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:07

Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.
Порт
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:26

  Порт написав:Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.

якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.
KVV
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:34

  KVV написав:
  Порт написав:Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.

якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.
А хто жж єХвайЄр того ж ГазМясу?! :mrgreen:
Невже Юлічка бешкетує :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6675
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:56

АТБ карта має тарифи Моя Карта?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:34

  KVV написав:
  Порт написав:Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.

якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.

Підкажіть, яка комісія? Тільки через ДІЮ?
Sergion
 
Повідомлень: 703
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:34

Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.
KVV
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:17

  KVV написав:Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.

Эта комиссия есть при оплате картами всех банков? За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.
Порт
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:20

  Порт написав:
  KVV написав:Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.

Эта комиссия есть при оплате картами всех банков? За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.

Да, комиссия для всех банков, ввели с 11.09
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:42

  Порт написав: За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.

за день до ощада були інші тарифи, тому було без комісії.
KVV
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
