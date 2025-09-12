|
Ощадбанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 вер, 2025 09:07
Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:26
Порт написав:
Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.
якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:34
KVV написав: Порт написав:
Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.
якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.
А хто жж єХвайЄр того ж ГазМясу?!
Невже Юлічка бешкетує
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:56
АТБ карта має тарифи Моя Карта?
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:34
KVV написав: Порт написав:
Ощад ввел комиссию за оплату овгз. Ещё месяц назад комиссии не было.
якщо купували через Дію то ОщАд тут ні до чого.
комісію ввів Укргаз як еквайр Дії.
Підкажіть, яка комісія? Тільки через ДІЮ?
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:34
Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:17
KVV написав:Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.
Эта комиссия есть при оплате картами всех банков? За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:20
Порт написав: KVV написав:Sergion
0,2%
так, через Дію.
в будь-якого брокера.
Эта комиссия есть при оплате картами всех банков? За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.
Да, комиссия для всех банков, ввели с 11.09
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:42
Порт написав:
За день до ощада купил облигации с других карт без комиссии.
за день до ощада були інші тарифи, тому було без комісії.
