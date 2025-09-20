RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  Ощадбанк

Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:25

  zxzx777 написав:Підкажіть хто в курсі. Хочу продати б/в книги (бібліотеку) в інше місто. Покупець готовий перевести суму (8000 грн) на карту Ощада. Але щось страшновато з новими "покращеннями" від податкової (нарахують податки, штрафи). Які реалії зараз?


щодо Вашого питання:
- (до 5:00) https://www.youtube.com/watch?v=2ApdI0Mp290
(три роки - рахуються НЕ з дати переказу, а з 30 квітня наступного року; адвокати посилаються на рішення "вишки" що 3 і більше продажів на рік -- визнаються підприємництвом і вимагають відповідної реєстрації, а за торгівлю без реєстрації -- податкова може "впаяти" штраф; рекомендують в призначенні платежу писати: "за продаж вживаних речей", начебто це зніме можливий інтерес до Вас банку та податкової -- другий в/ролік);
- https://www.youtube.com/watch?v=d0Jz_y9hjJI
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:11

Re: Ощадбанк

Дякую за відповідь. Це тему вивчав в теорії. В тому числі на ютубі. Але важко відрізнити нагнітання в погоні за увагою підписників каналів від реальної практичної інформації про ситуацію.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:53

Re: Ощадбанк

  Миша-клиент написав:в призначенні платежу писати: "за продаж вживаних речей"
Переказ коштів для компенсації залишкової вартості вживаних речей
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:46

  zxzx777 написав:Дякую за відповідь. Це тему вивчав в теорії. В тому числі на ютубі. Але важко відрізнити нагнітання в погоні за увагою підписників каналів від реальної практичної інформації про ситуацію.

та нічо не буде
