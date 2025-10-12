|
Ощадбанк
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:41
vadymbanker написав:
Дзвонить напряму в ваше відділення.
Та я не пам'ятаю вже в якому я відділенні навіть відкривав цей рахунок, і я вже писав - я закордоном. Може, якось можна узнати яке відділення саме моє? бо я обслуговувався у декількох
Сфомуйте Виписку. Та у заголовку буде від-ня, до якого прив'язано рах-к
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:47
МОже хто в курсі - куди переїхало відділення з вул. Маршала Тимошенка 12 (Левка Лук'яненка зараз) м.Київ?
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:03
Rack написав:
МОже хто в курсі - куди переїхало відділення з вул. Маршала Тимошенка 12 (Левка Лук'яненка зараз) м.Київ?
Можливо, що на проспект Оболонський, 15 (відділення 10026/0143, саме такий номер мало вказане вами відділення)
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:22
Navegantes
Дякую, бо у виписці все ще так :
