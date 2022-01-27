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Україна планує повністю забезпечувати себе газом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що довгостроковою метою українського уряду є повне забезпечення України газом за рахунок власного видобутку до 2030 року.
Дивися повний текст Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41
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