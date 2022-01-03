Антимонопольний комітет України надав дозвіл французькій компанії на придбання агропідприємства в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Дивися повний текст Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59
Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області
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Дивися повний текст Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області.
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