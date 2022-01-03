RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Французькі інвестори купують
агрокомпанію в Одеській області

Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59

Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України надав дозвіл французькій компанії на придбання агропідприємства в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Дивися повний текст Французькі інвестори купують агрокомпанію в Одеській області.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97265
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59

они что, новостей не читают?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайські інвестори переключилися з нерухомості на...
R2 » Пон 03 січ, 2022 10:35
4 564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 18:46
LOKY
Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у...
R2 » Сер 08 гру, 2021 21:56
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 21:56
Igorten
«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 15:47
1 189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 15:47
Пух

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.