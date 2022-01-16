Якщо ви плануєте їхати на огляд автомобілів з пробігом самостійно, то вам буде корисно знати про деякі помилки, які допускають люди під час огляду автомобіля.
Дивися повний текст Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 січ, 2022 11:47
Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто.
Додано: Суб 29 січ, 2022 11:48
"Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто" - 1, 2, 4 и 5. Какой-то сегодня день чудесной арифметики.
Додано: Суб 29 січ, 2022 13:39
|