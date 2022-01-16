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Експерти назвали 5 помилок
при купівлі вживаного авто

Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:47

Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви плануєте їхати на огляд автомобілів з пробігом самостійно, то вам буде корисно знати про деякі помилки, які допускають люди під час огляду автомобіля.

Дивися повний текст Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:48

"Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто" - 1, 2, 4 и 5. Какой-то сегодня день чудесной арифметики.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:39

  moveton написав:"Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто" - 1, 2, 4 и 5. Какой-то сегодня день чудесной арифметики.
Ошибка номер 3 - покупать американца и верить в состояние "небит-некрашен"!
Radon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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