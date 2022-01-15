Хакер із Німеччини, який зламав дві дюжини електромобілів Tesla у 13 країнах світу, очікує від американського автовиробника великої нагороди.
Дивися повний текст 19-річний хакер вимагає від Ілона Маска мільйон доларів та Tesla у подарунок.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 13:04
19-річний хакер вимагає від Ілона Маска мільйон доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 19-річний хакер вимагає від Ілона Маска мільйон доларів та Tesla у подарунок.
Додано: Суб 29 січ, 2022 13:09
В 94-м году зауч в лицее сказал - Кто выиграет киевскую городскую олимпиаду по радиоэлектронике и получит первое место, того без экзаменов зачислят в КПИ на РТФ.
По его мнению это было для нашего лицея недосягаемо.
Я принес ему диплом с первым местом по городской. У него отвисла челюсть и он не знал что мне сказать.
Пришлось поступить в КПИ как все, сдавать экзамены.
Додано: Суб 29 січ, 2022 13:16
Re: 19-річний хакер вимагає від Ілона Маска мільйон доларів.
С каких пор завуч лицея решает, зачислчть ли кого-то в институт? Изначально было понятно, что это просто пустые слова, типа для мотивации.
С дипломом можно было уже в КПИ что-то спрашивать, но обычно они ничего не дают, если только вуз сам не инициирует зачисление победителей каких-то олимпиад, и то, обычно это касается уровня выше городской. А так, и диплом 4 этапа ("республиканская" олимпиада) давала только освобождение от занятий на время подготовки и небольшую премию, но не льготное поступление
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:19
Мы от лицея ходили в КПИ на дополнительные занятия по радиотехнике. Там какая то договоренность по обучению была.
И поступали не как все, а весной. Откуда я знал что зауч балабол, мне тогда 17 лет было, тогда еще доверяли людям старшего возраста.
Надеюсь читающий понимает про что здесь и выше написано.
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