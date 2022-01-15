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Xiaomi 12 Pro виходить на світовому ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi вже підтвердила, що компанія готується до запуску своєї останньої флагманської серії на світових ринках. Раніше Xiaomi 12 з'явився в базі даних популярного тестового додатка Geekbench, а тепер за ним була старша модель, Xiaomi 12 Pro.
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R2
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:20
Выходит серия 12, а разобрались ли они с запотеванием камер в холодную погоду? В Китае это проблема и масса людей возвращают смартфоны обратно.
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maksvertuiop
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