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У Пенсійному фонді розповіли,
коли час на інвалідності...

У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:48

У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...

Пропонуємо до обговорення:
В українському пенсійному законодавстві є кілька нюансів, пов'язаних із датою 1 січня 2004 року.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності не включать до страхового стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:48

Ссылочку пожалуйста.
В данном тексте много "неточностей".
Ибо существует целый ряд инвалидностей в связи с утратой здоровья на производстве.
1. Временная.
2. Полная.
3. Частичная.
"Общая" за время работы и "производственная".
Производства бывают "вредные" с льготным выходом на пенсию.
Не вредные с общим выходом на пенсию - где нарушение здоровья произошло в результате Н/С. на производстве.
И т.д.
Пожалуйста дайте ссылку
Ибо эта статья, по сути - ни о чём. :oops:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:24

Закон изменён в 2017году, а не 2004!
batalinsergej
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:34

  batalinsergej написав:Закон изменён в 2017году, а не 2004!

В 17м году ЕСПЧ по этому поводу выдала Прецедентное Решение.
И менялся он за период 2011 - 2017 год три раза.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:27

У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...

Kudrjavuy
А можно подробней про Прецедентное Решение ЕСПЧ
Пожадуйста
dimlesh67
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