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Україна розпочала фізичний
реверс газу з Угорщини

Україна розпочала фізичний реверс газу з Угорщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:42

Україна розпочала фізичний реверс газу з Угорщини

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 1 лютого, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини. Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ВДТСУ) Сергій Макогон у Фейсбуці.

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