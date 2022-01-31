|
|
Україна розпочала фізичний реверс газу з Угорщини
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 11:42
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 1 лютого, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини. Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ВДТСУ) Сергій Макогон у Фейсбуці.
Дивися повний текст Україна розпочала фізичний реверс газу з Угорщини
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97308
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 лют, 2022 11:42
Понижайте теперь стоимость транспортировки для Закарпатье на 50% минимум .
-
brk01230
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 15.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лют, 2022 12:06
Схэма "Мукачево +".
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|131
|
|
|1
|161
|
|
|1
|127
|