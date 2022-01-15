Міністерство цифрової трансформації ініціює зміни до державного бюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій України.
Дивися повний текст Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 12:04
Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування...
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Дивися повний текст Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій.
Додано: Вів 01 лют, 2022 12:10
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