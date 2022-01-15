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Мінцифри ініціює зміни до
держбюджету для фінансування...

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:04

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації ініціює зміни до державного бюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій України.

Дивися повний текст Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій.
R2
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ЖД пути не могут быть покрыты Интернетом. Только пылью или снегом.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:10

  3x2x3x2 написав:ЖД пути не могут быть покрыты Интернетом. Только пылью или снегом.

Словарик обновить стоит: со времен изобретения паровоза там много новых слов и понятий появилось :lol:
_hunter
 
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