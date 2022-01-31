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Україна та Польща домовилися
про будівництво...

Україна та Польща домовилися про будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58

Україна та Польща домовилися про будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід.

Дивися повний текст Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58

Ежли "розширення пропускної спроможності із заходу на схід", то откуда для него брать газ, кроме как с "геополітичной загрози безпеці Європи"? Датская труба и Свиноуйсьце - это вроде как с севера...
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 19:05

Re: Україна та Польща домовилися про будівництво...

  Skypups написав:то откуда для него брать газ

Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 19:16

  LutsMan написав:
  Skypups написав:то откуда для него брать газ

Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]

У Польщі контракт з США, там і на нас є квота.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:39

З польських терміналів LNG на Схід (в напрямку України). Московитські потоки тут не при ділах.
vovka2008
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:49

Re: Україна та Польща домовилися про будівництво...

  lapay написав:У Польщі контракт з США, там і на нас є квота.

А ціну Ви забули вказати ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:08

  LutsMan написав:
  Skypups написав:то откуда для него брать газ

Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]

Учитывая, что в Европа покупает по 900$ (это сейчас, была выше), то это очень полезный "экспертный" комментарий в стиле испанского блохера.
orkoteg
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:37

За безпеку треба платити
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:11

..По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его...
А население Украины с радостью помогает польским компаниям продающим газ , покупая его.
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:44

Re: Україна та Польща домовилися про будівництво...

  orkoteg написав:Учитывая, что в Европа покупает по 900$ (это сейчас, была выше), то это очень полезный "экспертный" комментарий в стиле испанского блохера.

Что-то по сути вопроса есть сказать или умственная деятельность только в зачаточном состоянии ?
LutsMan
 
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