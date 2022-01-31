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Україна та Польща домовилися про будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід.
Дивися повний текст Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький
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R2
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58
Ежли "розширення пропускної спроможності із заходу на схід", то откуда для него брать газ, кроме как с "геополітичной загрози безпеці Європи"? Датская труба и Свиноуйсьце - это вроде как с севера...
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Skypups
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Додано: Вів 01 лют, 2022 19:05
Skypups написав:
то откуда для него брать газ
Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]
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LutsMan
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Додано: Вів 01 лют, 2022 19:16
LutsMan написав: Skypups написав:
то откуда для него брать газ
Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]
У Польщі контракт з США, там і на нас є квота.
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lapay
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Додано: Сер 02 лют, 2022 11:39
З польських терміналів LNG на Схід (в напрямку України). Московитські потоки тут не при ділах.
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vovka2008
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Додано: Сер 02 лют, 2022 11:49
lapay написав:
У Польщі контракт з США, там і на нас є квота.
А ціну Ви забули вказати ?
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LutsMan
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Додано: Сер 02 лют, 2022 13:08
LutsMan написав: Skypups написав:
то откуда для него брать газ
Всё просто - русские продают свой газ немцам, немцы продают этот газ полякам, поляки продают нам. На всей цепочке цена газа поднимается с 240$ (за 1000м3) до 1500$/
Классно, правда ? [сарказм]
Учитывая, что в Европа покупает по 900$ (это сейчас, была выше), то это очень полезный "экспертный" комментарий в стиле испанского блохера.
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orkoteg
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Додано: Сер 02 лют, 2022 13:37
За безпеку треба платити
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Чорний Ворон
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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:11
..По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его...
А население Украины с радостью помогает польским компаниям продающим газ , покупая его.
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yegres
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:44
orkoteg написав:
Учитывая, что в Европа покупает по 900$ (это сейчас, была выше), то это очень полезный "экспертный" комментарий в стиле испанского блохера.
Что-то по сути вопроса есть сказать или умственная деятельность только в зачаточном состоянии ?
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LutsMan
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