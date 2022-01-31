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Єврокомісія схвалила нові кредити Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.
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