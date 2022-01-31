RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Єврокомісія схвалила
нові кредити Україні

Єврокомісія схвалила нові кредити Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:38

Єврокомісія схвалила нові кредити Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.

Дивися повний текст Єврокомісія схвалила нові кредити Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97319
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vt313 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ...
R2 » Вів 01 лют, 2022 16:16
3 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:22
lapay
В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС
R2 » Вів 01 лют, 2022 08:46
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 11:04
noxfox70
На які цілі підприємці беруть кредити під «5-7-9%»
R2 » Пон 31 січ, 2022 23:06
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 23:06
triyumv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (969)
01.02.2022 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.