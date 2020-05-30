Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...

Всі відсталі країни світу мають у рази "недооцінені" місцеві валюти.
У Вікі про це написали статтю "паритет купівельної спроможності".
А от у файлі коефіціенту паритету (якщо поділити (ВВП за Паритетом) на (ВВП за номіналом):
-- гляньте чим закінчувалась ситуація щоразу, коли Україна пробувала нижче 2 запливти...
І вже сам факт, що ми знову біля тієї двійки (якщо вірити тому "бігмаку", що його індексами нас люблять лякати, от і тепер: 27/12=2.25) -- це якось насторожує.
Хоча я би краще орієнтувався на дані про ВВП за ПКС. Але з ними зараз якась чортівня -- їх підняли заднім числом, а Укр і Англ. версії Вікі (за передостанній рік) -- нині тупо не сходяться... в 1.4 рази! Більше інфо тут: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті різняться...