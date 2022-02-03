RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо вартість ракетної
програми в Україні

Названо вартість ракетної програми в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

Названо вартість ракетної програми в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває системна робота з розвитку власних потужностей у розвитку протиповітряної та протиракетної оборони.

Дивися повний текст Названо вартість ракетної програми в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

в Украине стоимость в годах...стоимость восемь лет одна ракета Нептун в выставочном экземпляре...вопрос, сколько надо лет для ракетной программы Украины, если путлер нападет через двадцать дней...
2germ2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12... 1, 2
R2 » Чет 03 лют, 2022 12:37
17 1030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 23:30
Forum
В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
R2 » Сер 02 лют, 2022 20:45
4 506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 18:02
CYBOPOB2
Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі...
R2 » Сер 02 лют, 2022 18:43
3 289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 14:50
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.