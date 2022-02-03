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Названо вартість ракетної
програми в Україні

Названо вартість ракетної програми в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

Названо вартість ракетної програми в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває системна робота з розвитку власних потужностей у розвитку протиповітряної та протиракетної оборони.

Дивися повний текст Названо вартість ракетної програми в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

в Украине стоимость в годах...стоимость восемь лет одна ракета Нептун в выставочном экземпляре...вопрос, сколько надо лет для ракетной программы Украины, если путлер нападет через двадцать дней...
2germ2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:09

  2germ2 написав:в Украине стоимость в годах...стоимость восемь лет одна ракета Нептун в выставочном экземпляре...вопрос, сколько надо лет для ракетной программы Украины, если путлер нападет через двадцать дней...


250 млрд. можно долго и хорошо "пилить", а результат скорее всего будет как с танком Оплот - 1 шт. за год или новыми БТР у которох трескался корпус, еще можно вспомнить стволы для пушек, бронижилеты и т.д., но главное чтобы не получилось как с минометами Молот...фас!
antikkristall
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