В Україні триває системна робота з розвитку власних потужностей у розвитку протиповітряної та протиракетної оборони.
Дивися повний текст Названо вартість ракетної програми в Україні.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35
Названо вартість ракетної програми в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо вартість ракетної програми в Україні.
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35
в Украине стоимость в годах...стоимость восемь лет одна ракета Нептун в выставочном экземпляре...вопрос, сколько надо лет для ракетной программы Украины, если путлер нападет через двадцать дней...
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:09
250 млрд. можно долго и хорошо "пилить", а результат скорее всего будет как с танком Оплот - 1 шт. за год или новыми БТР у которох трескался корпус, еще можно вспомнить стволы для пушек, бронижилеты и т.д., но главное чтобы не получилось как с минометами Молот...фас!
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