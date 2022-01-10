Finance.ua, що дбає пров аші фінанси, дізнався в МВС, що потрбінро для міжнародного посвідчення водія.
Дивися повний текст Як відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:20
Як відрізняється національне посвідчення водія від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:21
международное удостоверение все также выдают с титульной страницей на украинском языке? или уже все же поняли что должно быть на английском? мне попалось это позорище еще в его первой версии - его выдавать мне даже стеснялись в Киевском МРЕО на окружной.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:22
а нет - судя по картинке - таки титулка все так же на украинском языке, и теперь представьте как вы ее показываете англоязычному полицейскому хотя бы в Чехии - он сможет понять что за книжечку вы ему суёте?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:23
как обычно - при создании таких вещей нужно думать о том кто и как будет получать от нее толк! - и это явно не украиноязычные водители.
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