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Як відрізняється національне
посвідчення водія від...

Як відрізняється національне посвідчення водія від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:20

Як відрізняється національне посвідчення водія від...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, що дбає пров аші фінанси, дізнався в МВС, що потрбінро для міжнародного посвідчення водія.

Дивися повний текст Як відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:21

международное удостоверение все также выдают с титульной страницей на украинском языке? или уже все же поняли что должно быть на английском? мне попалось это позорище еще в его первой версии - его выдавать мне даже стеснялись в Киевском МРЕО на окружной.
Evpat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:22

а нет - судя по картинке - таки титулка все так же на украинском языке, и теперь представьте как вы ее показываете англоязычному полицейскому хотя бы в Чехии - он сможет понять что за книжечку вы ему суёте?
Evpat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:23

как обычно - при создании таких вещей нужно думать о том кто и как будет получать от нее толк! - и это явно не украиноязычные водители.
Evpat
 
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