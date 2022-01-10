Як відрізняється національне посвідчення водія від...

Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:35

Driver написав: 1) национальное бессрочное удостоверение в Европе признаётся? 1) национальное бессрочное удостоверение в Европе признаётся?

Да, которые были выданы до внесения обязательного срока действия - без проблем признаются по Венской конвенции о дорожном движении. Ну а всякие конторы по прокату могут руководствоваться чем угодно, конечно. Как тут писали, отсутствие может стать формальным поводом для отказа в прокате, но мне кажется, что если уж они решили не давать вам автомобиль, то они и какой-нибудь другой повод найдут, а если в вас заинтересованы - то сгодится и национальное бессрочное.Основной смысл международного ВУ было в том, что ВУ, выданное в другой стране, не может быть изъято как мера наказания за нарушения. А в международном можно было сделать соответствующую запись без изъятия. Но в цифровой век это как-то не актуально.