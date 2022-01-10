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Як відрізняється національне
посвідчення водія від...

Як відрізняється національне посвідчення водія від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:35

  Driver написав:1) национальное бессрочное удостоверение в Европе признаётся?
Да, которые были выданы до внесения обязательного срока действия - без проблем признаются по Венской конвенции о дорожном движении. Ну а всякие конторы по прокату могут руководствоваться чем угодно, конечно. Как тут писали, отсутствие может стать формальным поводом для отказа в прокате, но мне кажется, что если уж они решили не давать вам автомобиль, то они и какой-нибудь другой повод найдут, а если в вас заинтересованы - то сгодится и национальное бессрочное.

Основной смысл международного ВУ было в том, что ВУ, выданное в другой стране, не может быть изъято как мера наказания за нарушения. А в международном можно было сделать соответствующую запись без изъятия. Но в цифровой век это как-то не актуально.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:04

Re: Як відрізняється національне посвідчення водія від...

Slon_Nosov написав:это что еще за бред? "Термін дії документу – 3 роки", потом пересдача за деньги?
Какая пересдача? Выдаются на основании нац.удостоверения водителя
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:04

Re: Як відрізняється національне посвідчення водія від...

Driver написав:Может кто в курсе:

1) национальное бессрочное удостоверение в Европе признаётся?

2) выдадут ли международное при наличии национального бессрочного?

2 - да. Лично получал
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