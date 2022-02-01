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Україна і Туреччина підписали
угоду про вільну торгівлю

Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:04

  BIGor написав:
  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.


Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний :)))
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:24

  PasserBy написав:
  BIGor написав:
  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.


Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний :)))

Шо там с нашим Ланосом (ЗАЗ)? Обанкротился уже после 20 лет жесткого протекционизма?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:29

  PasserBy написав:
  BIGor написав:
  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.


Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний :)))


Это совершенно разные вещи.
Это плохо для них. Они это понимают. Но могут себе позволить, какое-то время.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:04

Про украинские овощи и фрукты можно забыть. В Болгарии давно уже едят турецкий "Болгарский перец". Турецким крестьянам очень нужны наши доллары! Кстати, байрактары - это ЛИЧНЫЙ бизнес Эрдогана, завод в Турции принадлежит ЛИЧНО ему. Судя по закупкам Украины и Эрдогану лично нужны деньги.
Молодец таки Эрдоган. Респект и уважуха!
Svetas
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:06

  Svetas написав:Про украинские овощи и фрукты можно забыть. В Болгарии давно уже едят турецкий "Болгарский перец". Турецким крестьянам очень нужны наши доллары! Кстати, байрактары - это ЛИЧНЫЙ бизнес Эрдогана, завод в Турции принадлежит ЛИЧНО ему. Судя по закупкам Украины и Эрдогану лично нужны деньги.
Молодец таки Эрдоган. Респект и уважуха!


Да ну? :D
vt313
 
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  #<12
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