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Американці розробили
«штучний лист», що вловлює...

Американці розробили «штучний лист», що вловлює...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:22

Американці розробили «штучний лист», що вловлює...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери з Університету Іллінойсу в Чикаго створили систему для очищення повітря від вуглекислого газу (CO2), яка споживає менше енергії, ніж світлодіодна лампочка потужністю 1 Вт, і вловлює в 100 разів більше CO2, ніж інше «штучне листя». І робить це у реальному середовищі. Дослідження опубліковано у журналі Energy & Environmental Science.

Дивися повний текст Американці розробили «штучний лист», що вловлює вуглекислий газ у 100 разів ефективніше за інші системи..
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:22

"потребляет меньше энергии, чем светодиодная лампочка мощностью 1 Вт"
После такой витиеватой формулировки аж прямо интересно стало сколько потребляет энергии именно светодиодная лампочка мощностью 1 Вт.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:24

А просто лишнее дерево посадить не пытались?
Для этого мозги иметь нужно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:56

  p_a_l написав:А просто лишнее дерево посадить не пытались?
Для этого мозги иметь нужно.

Нужно. Для начала, для создания такого дерева, которое при освещении светодиодной лампочкой мощностью 1 Вт в целом углекислый газ поглощает, а не выделяет. Да ещё и производит полезный угарный газ, а не древесину. Правда, в статье как-то не уверенно об этом производстве. В середине статьи производится угарный, а цена в конце уже на углекислый.
moveton
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