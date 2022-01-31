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Маск розповів, у яку суму
обійдеться відправка людей на Марс

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск в інтерв'ю розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.

Дивися повний текст Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс.
R2
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сам пророк полететь не хочет?
2germ2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:07

А в какую сумму обойдётся отправка людей в Сахару? В Антарктиду? Да хотя бы просто на Аляску?
Если Луна ещё имеет какой-то практический интерес, то вот Марс точно бесполезнее помойки.
finuser336
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:56

Роботи на Старбейс йдуть шаленими темпами, а впроваджувані командою Маска практичні рішення просто вражають і неможливі для державних структур на кшталт НАСА https://www.youtube.com/c/NASASpaceflig ... shelf_id=0
Майже повна відкритість реалізації проекту і відсутність понтів - все робиться максимально просто і практично у прямому ефірі. Вони не тільки готують перший випробувальний орбітальний політ прототипу Старшіп з Суперхеві у найближчі тижні, але одразу планують їх масове комерційне застосування.
Ріспект Ілону і побажання повного втілення його планів!
new-user
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:02

Re: Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на

  new-user написав:рішення просто вражають і неможливі для державних структур
Маю зробити декілька зауважень:
1) працюють Маскові інженери таки за гроші з НАСА (а не Маском зароблені).
2) поміркуйте - чому НАСА перекладає цю роботу на сторонні фірми (на жаль там теж не все так прозоро, як дехто вважає, приклад - https://www.bbc.co.uk/newsround/59232938)
3) а про те як у штатах поводяться з розробниками:
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%8 ... /a-4752846
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:54

  finuser336 написав:А в какую сумму обойдётся отправка людей в Сахару? В Антарктиду? Да хотя бы просто на Аляску?
Если Луна ещё имеет какой-то практический интерес, то вот Марс точно бесполезнее помойки.

Не переймайтеся через того Маска. Дивіться собі 95й квартал, "сватів" та "вулиці розбитих ментів". Буде якраз так само корисно як помийка.
akido
 
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