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Які продукти найбільше
подорожчали в Україні: ціни за...

Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:37

Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі кілограм овочів можна придбати в середньому за 21,59 гривень.

Дивися повний текст Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за два тижні (інфографіка).
R2
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Яблука дешеві. :)
Bobua
 
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