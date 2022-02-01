25 тисяч гривень — такий рівень зарплатні міське населення України вважає достатнім для комфортного життя.
Дивися повний текст Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для комфортного життя - опитування.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:48
Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для комфортного життя - опитування.
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:48
Смішно...
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У пошуках середнього класу
У розвинених країнах середній клас визначається не так за номінальним доходом, як за відношенням до доходів решти громадян. Наприклад, у США прожитковий мінімум (межа бідності) для сім’ї з чотирьох осіб у 2012-му становила $23,5 тис. на рік. Після перевищення цієї планки удвічі домогосподарство втрачає право на отримання будь-якої державної допомоги, і саме з цієї межі зазвичай починається середній клас. За даними Бюро перепису населення США, домогосподарств, які мають два – чотири прожиткових мінімуми на члена сім’ї, 30,5%. До так званого верхнього середнього класу, який має 4–7,5 прожиткового мінімуму належать ще 25,1% американців.
В УКРАЇНІ РІВЕНЬ СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ДОХОДІВ НА ЧЛЕНА СІМ’Ї ПОНАД ТРИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМИ У 2013 РОЦІ МАЛИ 7,1% МЕШКАНЦІВ, ДВА-ТРИ – 21,4%
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Решта -- менше...
І зараз навряд чи щось змінилось, якщо рахувати у "прож.мін".
Більше інфо тут: viewtopic.php?p=3080653#p3080653
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:54
Re: Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...
них*ясе: 1000 в месяц - это уже "претензия"
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