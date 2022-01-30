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Послуги, які вам можуть
нав'язати в банку

Послуги, які вам можуть нав'язати в банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:37

Послуги, які вам можуть нав'язати в банку

Пропонуємо до обговорення:
Часто в банку, разом з оформленням основної послуги, вам можуть пропонувати оформити й додаткові послуги.

Дивися повний текст Послуги, які вам можуть нав'язати в банку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:38

У пільговій іпотеці під 7% в пакеті послуг додано страхування житла і страхування життя позичальника. Чи можна від них відмовитися?
lubomyrpoberezhny
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