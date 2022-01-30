Часто в банку, разом з оформленням основної послуги, вам можуть пропонувати оформити й додаткові послуги.
Дивися повний текст Послуги, які вам можуть нав'язати в банку.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 14:37
Послуги, які вам можуть нав'язати в банку
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Дивися повний текст Послуги, які вам можуть нав'язати в банку.
Додано: Суб 05 лют, 2022 14:38
У пільговій іпотеці під 7% в пакеті послуг додано страхування житла і страхування життя позичальника. Чи можна від них відмовитися?
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