Продажі віртуальної нерухомості у 2021 році у чотирьох найбільших метавсесвітах - Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels і Somnium - сягнули 501 млн дол.
Дивися повний текст Торік ринок віртуальної нерухомості сягнув 500 мільйонів доларів.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 22:42
Торік ринок віртуальної нерухомості сягнув 500 мільйонів...
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Дивися повний текст Торік ринок віртуальної нерухомості сягнув 500 мільйонів доларів.
Додано: Суб 05 лют, 2022 22:42
Колись у 90-х була така мегапопулярна іграшка - тамагочі. В Японії через неї взагалі робився треш: діти і дорослі не спали ночами, щоб погодувати, вигуляти і розважити іграшку. Коли віртуальна тваринка помирала, за нею плакали як за живою, хоронили на справжніх кладовищах і плакали навзрид. За кілька років ця вся істерія вщухла і про неї забули. Потім була манія ловити мобільником віртуальних покемонів. Теж недовго грала музика. Тепер же люди шизанулися, і купують за справжні гроші віртуальні острови, щоб побудувати на них віртуальні будинки, на стіні яких повісити NFT-картини. Що буде далі, коли людство награється у мета-пісочниці?
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