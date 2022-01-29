Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58
Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|