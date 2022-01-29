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Трудові мігранти в 2021 році
перевели в Україну рекордну...

Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58

Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58

это хорошо
под амннистию сумма попадает?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:31

  cohan написав:это хорошо


Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:00

  PasserBy написав:
  cohan написав:это хорошо


Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе


Повторяем литовский сценарий...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:02

  PasserBy написав:
  cohan написав:это хорошо


Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе


ну если переводят - наверно, не забрали семьи-то?
по 4900 в год с души - бюджету прибавка
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:34

Не "перевели", а "переказали".
ricardo
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