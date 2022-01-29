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Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму
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R2
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58
это хорошо
под амннистию сумма попадает?
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cohan
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Додано: Нед 06 лют, 2022 14:31
cohan написав:
это хорошо
Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе
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PasserBy
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:00
PasserBy написав: cohan написав:
это хорошо
Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе
Повторяем литовский сценарий...
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antikkristall
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:02
PasserBy написав: cohan написав:
это хорошо
Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе
ну если переводят - наверно, не забрали семьи-то?
по 4900 в год с души - бюджету прибавка
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cohan
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:34
Не "перевели", а "переказали".
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ricardo
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