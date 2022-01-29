Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58
Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму.
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:31
Это п..ц как плохо. С учётом того, что часть мигрантов постепенно ассимилируется и перевозит семьи, растущие объемы переводов подтверждают, что все больше людей работают на иностранную экономику. И вряд ли они захотят возвращаться, если ситуация внутри Украины не изменится. Скорее, они будут пытаться устроиться на новом месте и забрать семью к себе
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:00
Повторяем литовский сценарий...
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:02
ну если переводят - наверно, не забрали семьи-то?
по 4900 в год с души - бюджету прибавка
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:09
У меня складывается впечатление, что у вас какие-то сказочные представления о загранице. Большинство людей которые переводят деньги занимаются не особо квалифицированной работой. Есть какой-то посредник, который находит работу, обеспечивает жильем и решает повседневные проблемы. Человек день отработал, поспал, на следующий день опять работать. Есть мотивация экономить - дома семья.Один контракт в одном месте работает, следующий может в другом или даже в другой стране. Теперь о остаться - срезу всплывает куча проблем: Нужны документы на проживание всей семьи, нормальное жилье (которое еще фиг кто такой семье сдаст), школы-садики, нормальное знание языка и т.д. Ну и человек уже привязан к месту и в случае потери работы опять переезд и вышеописанные проблемы.
Те кто хотят переехать целенаправленно смотрят именно в эту сторону.
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:29
Ничего удивительного. С каждым годом число мигрантов увеличивается. Люди массово уезжают.
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