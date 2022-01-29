RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли впровадять розмитнення
авто у додатку «Дія»

Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:49

Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України очікує на запуск послуги розмитнення автомобіля через "Дію" до кінця поточного року.

Дивися повний текст Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97374
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:49

"Долгожданным" это станет,если стоимость растаможки уменьшится.Судя по последним событиям с Корейскими авто,аппетиты у власть имущих безграничные.
Lunar
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:22

Re: Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»

Lunar написав:"Долгожданным" это станет,если стоимость растаможки уменьшится.Судя по последним событиям с Корейскими авто,аппетиты у власть имущих безграничные.


Вопрос не только в стоимости растаможки, но и в аппетитах таможенников, которые разрешат растаможку. Именно с этим, я так понимаю, цифровизация и борется
sanyok
 
Повідомлень: 172
З нами з: 15.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли біткойн повернеться до зростання: відомий...
R2 » Суб 05 лют, 2022 13:12
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 13:12
erenenko444
У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...
R2 » Нед 30 січ, 2022 21:48
2 695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 13:24
batalinsergej
Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на...
R2 » Суб 29 січ, 2022 14:42
3 447
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 12:40
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (177)
07.02.2022 12:03
Рынок ОВГЗ (2671)
07.02.2022 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.