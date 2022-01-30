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Найперспективніші
криптовалюти 2022 року

Найперспективніші криптовалюти 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:58

Найперспективніші криптовалюти 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Поки на ринку криптовалют зберігається невизначеність.

Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:58

Плодятся как кролики. Еще бы так лохи зарабатывали.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:37

Слава богу сумел на коррекции это юни продать покупал этот мусор на 30-40 также сейчас и с кейками этими. В общем надо думать головой
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31

"Станом на 31 січня токен Compound торгується по $116. Капіталізація проекту становить $757 млрд. "
Бред какой то! Редактор вообще видит что пишут??!
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:10

Не совсем корректный заголовок. Я бы назвала "Самые перспективные криптовалюты 2022 года для их создателей". Вот эта аналитика была бы интересной. А какие перспективы в финансовых пирамидах для пересичных? Быть первичной пищевой цепочкой в интересах организаторов. Схема стара, как мир....
Хочешь заработать в пирамиде - создай свою!
Svetas
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