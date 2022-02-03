Про це заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Пташки Лідія Ткаченка, повідомляє сайт газети "На пенсії".
Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 00:32
Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...
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Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:27
chipmunk В этой жизни всё одновременно и зло и добро. Для пенсионеров - это добро(очевидно Вы пока работоспособны и здоровы), для плательщиков налогов-зло.
Подняли цену на хлеб - для пекарей добро, для покупателей зло. Смотрите на жизнь ширше и больше диалектики
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:37
А вдруг старый больной рантье которому обидно, что с процентов на сбережения государство не стесняется отбирать "топливо страны"?
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